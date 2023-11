Preoccupa gli ambientalisti

Serie di animali morti attorno a un ruscello nella sua proprietà e siche ci sia qualcosa nell'acqua. prende un elicottero yellowstone dutton...

L'inquinamento è un'alterazione dell'ambiente, naturale o dovuta ad antropizzazione, da parte di elementi inquinanti. Esso produce disagi temporanei, patologie o danni permanenti per la vita in una data area, e può porre la zona in disequilibrio con i cicli naturali esistenti. L'alterazione può essere di origini diverse, chimica o fisica.