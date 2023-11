La definizione e la soluzione di: Il premio francese corrispondente all Oscar di Hollywood. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CESAR

Significato/Curiosita : Il premio francese corrispondente all oscar di hollywood

Sartre). dalla capitale francese iniziò a scrivere come corrispondente per alcune riviste e si mantenne partecipando a tornei di tennis. in questo periodo... Cinema César – film del 1936 diretto da Marcel Pagnol Geografia Dipartimento di Cesar – dipartimento della Colombia.

– dipartimento della Colombia. Cesar – fiume della Colombia. Persone César (César Baldaccini) – scultore francese

(César Baldaccini) – scultore francese César (César Aparecido Rodrigues, 1974) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano.

(César Aparecido Rodrigues, 1974) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano. César (César Augusto Soares dos Reis Ribela, 1995) – calciatore brasiliano.

(César Augusto Soares dos Reis Ribela, 1995) – calciatore brasiliano. César (César Rodríguez Álvarez, 1920-1995) – ex calciatore e allenatore spagnolo.

(César Rodríguez Álvarez, 1920-1995) – ex calciatore e allenatore spagnolo. César (César Vinício Cervo de Luca, 1979) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano. Rodrigue César (1988) – calciatore francese Altro César – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Cesare

– forma in diverse lingue del nome proprio di persona Cesare Premio César – riconoscimento assegnato dall'Académie des arts et techniques du cinéma. Sartre). dalla capitaleiniziò a scrivere comeper alcune riviste e si mantenne partecipando a torneitennis. in questo periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

