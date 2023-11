La definizione e la soluzione di: Politici che non stanno né a destra né a sinistra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CENTRISTI

Significato/Curiosita : Politici che non stanno ne a destra ne a sinistra

Negli stati uniti, la destra include sia conservatorismo fiscale che conservatorismo sociale. i termini politici destra e sinistra furono usati, per la... Negli stati uniti, lainclude sia conservatorismo fiscaleconservatorismo sociale. i terminifurono usati, per la... Centristi per l'Europa (CpE) è un partito politico italiano di centro nato in seguito ad una scissione nell'Unione di Centro. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

