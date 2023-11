La definizione e la soluzione di: Pesce chiamato anche cheppia o alaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALOSA

Significato/Curiosita : Pesce chiamato anche cheppia o alaccia

Alosa fallax, conosciuta comunemente come cheppia, è un pesce anadromo della famiglia Clupeidae. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

