La definizione e la soluzione di: La patente per guidare le barche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NAUTICA

Significato/Curiosita : La patente per guidare le barche

Senza patente e omissione di soccorso: patrizio, nel tentativo di riconquistare asia, pur non avendo ancora conseguito la patente, inizia a guidare l'automobile... Senzae omissione di soccorso: patrizio, nel tentativo di riconquistare asia, pur non avendo ancora conseguito, inizia al'automobile... La nautica è l'insieme delle conoscenze, delle tecniche e dei mezzi relativi al trasporto sull'acqua, per qualsiasi scopo esso sia perseguito. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La patente per guidare le barche : patente; guidare; barche; Tutt altro che patente ; Si studia per ottenere la patente ; Automobilisti da ritiro patente ; Piccola auto che si guida con patente A2 ing; Chi ha la patente lo è alla guida; La si studia per ottenere la patente ; Dirigere guidare un impresa in modo insolito; guidare il comportamento dei figli; guidare l aereo; Per un giorno volle guidare il carro del Sole; Si può guidare a 14 anni; Si lascia guidare da un cane; Canapo delle barche a vela; L antenna orizzontale mobile delle barche a vela; Zone di raccolta di liquidi sul fondo delle barche ; barche a vela molto usate per navigare il Nilo; Detenuti prigionieri nelle barche ; Piccole barche a vela;

