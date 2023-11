La definizione e la soluzione di: Particolare tipo di amplificatore telefonico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESPANSORE

Significato/Curiosita : Particolare tipo di amplificatore telefonico

amplificatore operazionale (in inglese operational amplifier oppure op-amp) è un amplificatore differenziale avente (solitamente) una sola uscita di tipo... operazionale (in inglese operational amplifier oppure op-amp) è undifferenziale avente (solitamente) una sola uscitatipo...

