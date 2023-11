La definizione e la soluzione di: Parola araba che indica un angolo in astronomia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AZIMUT

Significato/Curiosita : Parola araba che indica un angolo in astronomia

Giva (che significa "arco di cerchio"). nella lingua araba - che non ha il suono "v" - la parola è scritta gib ma, scritta, essa può essere letta "jayb"... Giva (che significa "arco di cerchio"). nella linguanon ha il suono "v" - laè scritta gib ma, scritta, essa può essere letta "jayb"... L'azimut (dall'arabo as-sumut, significante le direzioni), nell'astronomia osservativa, indica l'angolo tra il vettore che punta al Nord sul piano orizzontale del punto di osservazione (piano che a sua volta è sempre ortogonale al piano gravitazionale passante per lo zenit) e il vettore di riferimento proiettato sullo stesso piano orizzontale da un altro vettore che ha origine nel punto di osservazione e verso nella direzione dell'astro osservato. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

