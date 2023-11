La definizione e la soluzione di: Ovidio conosceva l amatoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARS

Significato/Curiosita : Ovidio conosceva l amatoria

In un periodo compreso tra il 2 e l'8 d.c. ovidio aveva già scritto gli amores, la medea, le eroidi, l'ars amatoria, i medicamina faciei femineae e i... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

