La definizione e la soluzione di: Ottenere straordinari risultati modo di dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FARE MIRACOLI

Significato/Curiosita : Ottenere straordinari risultati modo di dire

Relazione a obiettivi di respiro globale, in particolare riguardo allo sviluppo sostenibile, e si propone di ottenere risultati più immediati e concreti... Relazione a obiettivirespiro globale, in particolare riguardo allo sviluppo sostenibile, e si proponepiù immediati e concreti... Un miracolo (dal latino «miraculum», cosa meravigliosa), in teologia, è un evento straordinario, al di sopra delle leggi naturali, che si considera operato da Dio direttamente o tramite una sua creatura. Nel linguaggio comune, per estensione, il termine miracolo indica anche un fatto eccezionale, che desta meraviglia. Colui che si ritiene abbia compiuto dei miracoli è detto anche taumaturgo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

