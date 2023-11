La definizione e la soluzione di: L Orazio che esplorò l Abissinia nell Ottocento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANTINORI

Significato/Curiosita : L orazio che esploro l abissinia nell ottocento

Gli Antinori sono un'antica famiglia patrizia di Firenze. Col tempo ebbero anche il titolo di Marchesi, mentre un ramo stabilitosi nel sud Italia ebbe nel XV secolo il ducato di Brindisi. Ad oggi è la decima azienda familiare più antica del mondo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

