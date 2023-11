La definizione e la soluzione di: Va in onda a episodi sul piccolo schermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TELEFILM

Significato/Curiosita : Va in onda a episodi sul piccolo schermo

Una fiction televisiva, o semplicemente fiction (chiamata anche, tra altri nomi, sceneggiato e telefilm), è un programma televisivo caratterizzato dalla narrazione di eventi di fantasia.

