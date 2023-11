La definizione e la soluzione di: Località del Sassarese nota per il sughero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARZACHENA

Significato/Curiosita : Localita del sassarese nota per il sughero

Arzachena (Alzachèna in gallurese, Altzaghèna in sardo) è un comune italiano di 13 348 abitanti della provincia di Sassari in Sardegna.

