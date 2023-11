La definizione e la soluzione di: Lettere che il vescovo spedisce ai parroci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PASTORALI

Significato/Curiosita : Lettere che il vescovo spedisce ai parroci

Celebrare a sant’angelo a scala che non il vescovo, ma uno dei parroci che era succeduto a don vitaliano aveva stabilito; e che gli impediva di fatto di celebrare... Celebrare a sant’angelo a scalanon, ma uno deiera succeduto a don vitaliano aveva stabilito; egli impediva di fatto di celebrare... La visita pastorale nella Chiesa cattolica è la visita di un vescovo a luoghi e a persone della sua diocesi. Inoltre possono compiere la visita pastorale nei territori della loro giurisdizione i patriarchi, i primati e gli arcivescovi metropoliti; questi ultimi, però devono essere autorizzati da un sinodo provinciale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

