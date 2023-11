Illustrazioni dell atlante

Termineanche per raccolte didi argomento non geografico, come ad esempio: in anatomia:anatomico; in astronomia:astronomico...

I Dieci comandamenti, detti anche il decalogo (in ebraico , assèret hadibrot, 'le dieci enunciazioni') o le dieci parole, sono un insieme di principi biblici relativi all'etica e al culto che svolgono un ruolo fondamentale nell'ebraismo e nel cristianesimo, rivelati a Mosè sul monte Sinai e inscritti dal dito di Dio su due tavole di pietra, le Tavole della Legge, custodite nell'Arca dell'Alleanza.