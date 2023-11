La definizione e la soluzione di: Idrocarburo presente nel petrolio greggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PENTANO

Significato/Curiosita : Idrocarburo presente nel petrolio greggio

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi petrolio (disambigua). il petrolio (dal termine tardo latino petroleum, composto da petra "roccia"... Con il termine pentano ci si riferisce ad un qualunque alcano avente formula bruta C5H12 o ad una qualunque miscela di più composti corrispondenti a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Idrocarburo presente nel petrolio greggio : idrocarburo; presente; petrolio; greggio; Un idrocarburo ; Un idrocarburo gassoso; Un comune idrocarburo ; idrocarburo che ricorda un tono di blu; idrocarburo usato come solvente; idrocarburo insaturo; Un presente per i clienti; Essere presente : io sono tu; Cl nella tavola periodica presente nelle piscine; Un dispositivo presente negli aerei da guerra; La popolare azienda svedese di mobili presente nel mondo; Un metallo argenteo presente nello xenotime; Uno Stato ricco di petrolio ; Un gas ottenuto dal petrolio ; I componenti del petrolio e della benzina; Si producono dal petrolio ; petrolio gas e carbone; Il petrolio per chi lo estrae; greggio conduttore; Gigantesca nave per il trasporto di greggio ; Si arricchiscono con il greggio ; Organizzazione che fissa la produzione di greggio ; Riunisce i produttori di greggio ; Acquista molto greggio ;

Cerca altre Definizioni