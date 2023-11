La definizione e la soluzione di: Le hanno i binari in corrispondenza degli scambi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONTROROTAIE

Significato/Curiosita : Le hanno i binari in corrispondenza degli scambi

Quella fisica. in matematica, corrispondenza ha diversi significati correlati ma non identici: è sinonimo di relazione binaria corrispondenza univoca è sinonimo... Quella fisica.matematica,ha diversi significati correlati ma non identici: è sinonimo di relazioneunivoca è sinonimo... Il deviatoio, comunemente noto come scambio, è un dispositivo ferroviario che congiunge due o più binari permettendo al materiale rotabile di passare dall'uno all'altro, deviandone o meno la corsa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le hanno i binari in corrispondenza degli scambi : hanno; binari; corrispondenza; scambi; Le hanno tutti i trolley; Quelli siamesi hanno gli occhi blu; hanno la pressione alta; hanno i minuti contati; Le hanno i trolley; Negli alveari hanno le pareti di cera; Uscita dai binari ; Uscite dai binari ; Vola sui binari ; Ha binari in città; Teme i binari del tram; Le scarpe su cui si bloccano i vagoni al termine dei binari morti; corrispondenza in gioco; Si usa per la corrispondenza aziendale; Un tipo di vendita per corrispondenza ; corrispondenza tra le parti d una composizione; Recapitano la corrispondenza ; Un distributore di corrispondenza ; Accordo in materia di scambi ; Compravendite scambi ; scambi di merce; Li collegano gli scambi ; Li col legano gli scambi ; Adesso, se scambi gli estremi, è un porto;

Cerca altre Definizioni