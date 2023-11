La definizione e la soluzione di: C è l han dato i genitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOME

Significato/Curiosita : C e l han dato i genitori

Zu (t, gao zup, kao tsuw), è stato il primo imperatore della dinastia han e governò sulla cina dal 202 a.c. al 195 a.c. secondo sima qian, nel suo shiji... Diritto Nome – in diritto, attributo della personalità Geografia Norvegia Nome – comune della contea di Vestfold og Telemark Stati Uniti d'America Nome – capoluogo della Census Area di Nome (Alaska)

– capoluogo della Census Area di Nome (Alaska) Nome – città della Contea di Barnes (Dakota del Nord)

– città della Contea di Barnes (Dakota del Nord) Nome – città della Contea di Jefferson (Texas) Linguistica Nome (o sostantivo ) – parte del discorso

(o ) – parte del discorso Nome ( proprio ) – parte del discorso che identifica una persona, un luogo o altra entità specifica

( ) – parte del discorso che identifica una persona, un luogo o altra entità specifica Nome (o prenome) – nome dell'individuo, che precede il cognome Pagine correlate Nomi Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «nome» Zu (t, gao zup, kao tsuw),stato il primo imperatore della dinastiagovernò sulla cina dal 202 a.. al 195 a.. secondo sima qian, nel suo shiji... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

