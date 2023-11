Si gradisce nell afa

Più volte sede nei primi anni, il clubstabilì a villa urquiza. nel 1909 gli argentinosaffiliarono alla, la federcalcio argentina, ma nel 1912...

Il condizionatore d'aria è una macchina termica in grado di abbassare o innalzare la temperatura di una stanza o in generale di un ambiente di un edificio in cui si trovi. Per ottenere questo risultato, sviluppa calore sensibile (positivo o negativo) attraverso il quale avviene la trasmissione del calore con un fluido, il quale viene messo in circolazione e cede tale calore ad un ambiente. La potenza di un condizionatore si misura in BTU/h, frigorie/h o kW, com'è d'obbligo nell'etichetta energetica europea.