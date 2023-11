Gli strati di terra battuta che costituiscono l argine

E il cui tetto poggiava su une sassi. alcune capanne mostrano una ripartizione interna. il focolaresolito era collocato al centro...

Il cordolo in architettura, (in inglese bond-beam o spreader-beam) è un elemento costruttivo, parte di un moderno edificio in muratura, situato in corrispondenza di ogni piano, costruito lungo il perimetro dei solai per fare da tramite tra il solaio e la muratura sottostante e soprastante.