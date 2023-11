La definizione e la soluzione di: Garantisce i contratti con i suoi atti firmati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOTAIO

Significato/Curiosita : Garantisce i contratti con i suoi atti firmati

Valido per tutti i contratti collettivi. tale accordo prevedeva di rendere validi ed esigibili per tutti i lavoratori gli accordi firmati a livello aziendale... Valido per tutticollettivi. tale accordo prevedeva di rendere validi ed esigibili per tuttilavoratori gli accordia livello aziendale... Il notaio o, nella antica dizione tuttora talvolta usata, notaro (dal latino notare ossia "annotare", "prender nota"), è il funzionario al quale è affidata la funzione di garantire la validità dei contratti, degli atti giuridici civili e dei negozi giuridici, attribuendo pubblica fede agli atti e sottoscrizioni apposte alla sua presenza. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Garantisce i contratti con i suoi atti firmati : garantisce; contratti; suoi; atti; firmati; garantisce un prodotto a tutela dell ambiente; garantisce il dimagrimento; La locuzione latina che garantisce uguali diritti; garantisce l aiuto agli automobilisti 24 ore su 24; Sistema di tecniche di controllo che garantisce l eccellenza di una produzione; garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata; I venditori nei contratti ; Sono in mano in certi tipi di contratti ; Stesure di contratti ; Si paga disdicendo certi contratti in anticipo; Suggeriscono l apertura di contratti di servizi; contratti rischiosi perché incerti; Serve litri ai suoi clienti; I suoi peli sono vibrisse; I suoi baci sono dolci; Bartolomeo per i suoi amici; La struttura che comprende lo scheletro e i suoi muscoli; Movimento pittorico che tra i suoi esponenti ebbe Henri Matisse e Andrè Derain; Redige atti ; Un provvedimento contro gli atti eversivi; Lo sono gli atti del prode; I denti in fondo alla bocca atti a masticare; Copiavano atti e documenti; atti legislativi del governo; Articoli di giornale non firmati ; firmati con le iniziali; Vidimati, firmati ;

Cerca altre Definizioni