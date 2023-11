La definizione e la soluzione di: È di fuoco in un libro di Ken Follett. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLONNA

Significato/Curiosita : E di fuoco in un libro di ken follett

ken follett, all'anagrafe kenneth martin follett (cardiff, 5 giugno 1949), è uno scrittore britannico. considerato uno dei più grandi narratori al mondo... , all'anagrafe kenneth martin(cardiff, 5 giugno 1949),uno scrittore britannico. considerato uno dei più grandi narratori al mondo... La colonna è un elemento architettonico verticale portante di sezione circolare formato generalmente da base, fusto e capitello; se la sezione del fusto ha una qualunque altra forma che non sia il cerchio, si parla più propriamente di pilastro. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È di fuoco in un libro di Ken Follett : fuoco; libro; follett; Conteneva il fuoco sacro; Sacerdotessa del fuoco ; Il dittongo nel fuoco ; Il Vigile del fuoco lo dirige sull incendio; Così era detto il Vigile del fuoco ; fuoco che cova; L orso amico di Mowgli ne Il libro della giungla; Scrivono il loro nome sulla copertina del libro ; Il quinto libro del Pentateuco; Il libro consultato da chi gioca al Lotto; Gli industriali del libro ; Il libro della Creazione nella Bibbia; follett scrittore; follett famoso scrittore; Il follett autore del romanzo thriller Alta finanza; Ken follett ha narrato quelli della Terra; Il follett romanziere; Un bestseller di Ken follett ;

Cerca altre Definizioni