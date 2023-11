La definizione e la soluzione di: Un formato di file di solo testo senza formattazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASCII

ASCII (acronimo di American Standard Code for Information Interchange, letteralmente "codice standard americano per lo scambio di informazioni") è un codice per la codifica di caratteri. La prima edizione dello standard ASCII è stata pubblicata dall'American National Standards Institute (ANSI) nel 1963, quindi il codice ha subito un'importante revisione nel 1968. L'aggiornamento più recente risale al 1986. In italiano viene pronunciato aschi /'aski/ o asci /'ai/, mentre la pronuncia originale inglese è askey /'æski/. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

