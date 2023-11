La definizione e la soluzione di: Ferma in punti fissi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosita : Ferma in punti fissi

"su e giù" in alcuni punti. i punti ove l'onda raggiunge ampiezza massima sono detti antinodi (o ventri), i punti che invece rimangono fissi (ove l'onda... "su e giù"alcuni. iove l'onda raggiunge ampiezza massima sono detti antinodi (o ventri), iche invece rimangono(ove l'onda... Un tram è un veicolo su rotaia che viaggia su binari tranviari su strade urbane pubbliche; alcuni includono segmenti con diritto di passaggio segregato. È tipico del trasporto pubblico urbano, atto alla circolazione su infrastrutture tranviarie sia in sede propria che promiscua, su strada, ove la circolazione avviene, di massima, in regime di marcia a vista. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ferma in punti fissi : ferma; punti; fissi; ferma immobile; Bacini di acqua ferma poco profondi; Cane da ferma ; ferma come una statua; La grande attività di chi non si ferma mai; Si ferma in tutti i palazzi; L azienda di abbigliamento ha sei punti vendita al a Milano; Due punti freddissimi; I punti dai quali non si può assolutamente prescindere; Due punti sulla i; La linea più breve fra due punti ; Spostamento apparente di un oggetto rispetto a un riferimento quando lo si osserva da due punti diversi; Una linea curva tra due punti fissi in geometria; Così sono gli occhi fissi e inespressivi; fissi , costanti; I giocatori fissi ; Sono fissi nei computer; Sono fissi o portatili;

Cerca altre Definizioni