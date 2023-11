La definizione e la soluzione di: J. F., presidente degli U.S.A. dal 1961 al 1963. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : KENNEDY

Significato/Curiosita : J. f. presidente degli u.s.a. dal 1961 al 1963

Il presidente degli stati uniti d'america (in inglese: president of the united states of america; sigla: potus) è il capo di stato e il capo del governo... Ilstati uniti d'america (in inglese:of the united states of america; sigla: potus) è il capo di stato e il capo del governo... John Fitzgerald Kennedy, chiamato anche JFK o con il diminutivo Jack (Brookline, 29 maggio 1917 – Dallas, 22 novembre 1963), è stato un politico e saggista statunitense, 35º presidente degli Stati Uniti d'America dal 1961 al 1963. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

