La definizione e la soluzione di: L eroe di una celebre tragicommedia di Corneille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L eroe di una celebre tragicommedia di corneille

Pièce. per attaccare corneille, i vari detrattori si appoggiarono alle regole del teatro classico: il cid, in quanto tragicommedia, non rispettava le unità...