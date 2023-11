La definizione e la soluzione di: Dissodare il terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARARE

Significato/Curiosita : Dissodare il terreno

Superficialmente la terra. si usa per vangare l'orto e/o il giardino, cioè per dissodare il terreno suddividendolo in zolle che vengono rivoltate. è vagamente... Superficialmente la terra. si usa per vangare l'orto e/ogiardino, cioè persuddividendolo in zolle che vengono rivoltate. è vagamente... L'arare ( letteralmente grandine), è un prodotto tipico della cucina giapponese, si tratta di una specie di cracker composto da riso glutinoso, viene aromatizzato con salsa di soia, ricorda per caratteristiche il senbei ma se ne differenzia per forme e dimensioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dissodare il terreno : dissodare; terreno; Un attrezzo per dissodare le zolle; Macchina agricola usata per dissodare il terreno; Si impugna per dissodare ; Arnese per dissodare ; S impugna per dissodare ; Si fanno per tastare il terreno ; Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno ; Quello del terreno lo fa il bulldozer; Dissoda il terreno ; Una gara motociclistica su terreno accidentato; Un terreno da golf;

Cerca altre Definizioni