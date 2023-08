Dispositivo della marmitta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo della marmitta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SILENZIATORE

Significato/Curiosità : Dispositivo della marmitta

Il dispositivo della marmitta, noto anche come silenziatore, è un componente essenziale dei sistemi di scarico dell'automobile. La sua funzione primaria è ridurre il rumore e le vibrazioni prodotte dai gas di scarico in uscita dal motore. Questo dispositivo contiene una serie di camere interne e materiale fonoassorbente che attenuano le onde sonore generate dalla combustione dei gas. Inoltre, il silenziatore contribuisce anche a regolare la pressione all'interno del sistema di scarico, ottimizzando le prestazioni del motore. Grazie a un efficace dispositivo di marmitta, si riducono l'inquinamento acustico e si promuove il comfort sia per gli occupanti dell'auto che per l'ambiente circostante.

