La definizione e la soluzione di: La dinastia che dominò in Toscana fino al 1859. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ASBURGO LORENA

Significato/Curiosita : La dinastia che domino in toscana fino al 1859

Asburgo-Lorena - Habsburg-Lothringen in tedesco, Habsbourg-Lorraine in francese - è un ramo cadetto della Casa d'Asburgo, derivato dal ramo Asburgo d'Austria e generatosi il 12 febbraio 1736 con il matrimonio tra Maria Teresa d'Austria e Francesco Stefano di Lorena. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

