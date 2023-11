La definizione e la soluzione di: Delicato condimento cremoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SALSINA

Significato/Curiosita : Delicato condimento cremoso

(pronuncia in ligure genovese: /'pestu/, in ligure ponentino: /'pitu/) è un condimento tradizionale tipico originario della liguria. con tale denominazione è... (pronuncia in ligure genovese: /'pestu/, in ligure ponentino: /'pitu/) è untradizionale tipico originario della liguria. con tale denominazione è... Il fondo di cottura è ciò che rimane nella padella o nella pentola, dopo aver cotto gli alimenti. Il fondo di cottura è un avanzo ed è molto importante non confondere il fondo di cottura con il fondo di cucina, perché sono due cose molto diverse. (Il fondo di cucina è una riduzione di liquido, fatto apposta, composta da acqua e da più elementi nutritivi e più elementi aromatici.) Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Delicato condimento cremoso : delicato; condimento; cremoso; Gracile delicato ; Se è delicato meglio non toccarlo; Sottile pesce delicato al palato; Il delicato fiore primaverile che ricorda la Traviata verdiana; delicato formaggio francese; In modo delicato e leggero; Un condimento asprigno; Saporito condimento per la pasta; Un condimento per spaghetti; condimento per le tagliatelle; Un condimento dei Paesi mediterranei; Un gustoso condimento : e peperoncino; Formaggio cremoso ; Dolce a base di formaggio cremoso ; Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato; Dolce al cucchiaio morbido e cremoso fra; Mescolare il risotto per renderlo cremoso ; Ottimo formaggio cremoso dell Emilia-Romagna;

Cerca altre Definizioni