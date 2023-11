La definizione e la soluzione di: Il Crasso che fu triumviro con Cesare e Pompeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MARCO LICINIO

Significato/Curiosita : Il crasso che fu triumviro con cesare e pompeo

Se stai cercando altri significati, vedi marco licinio crasso (disambigua). marco licinio crasso (in latino: marcus licinius crassus dives, pronuncia classica... Se stai cercando altri significati, vedi marco licinio(disambigua). marco licinio(in latino: marcus licinius crassus dives, pronuncia classica... Marco Licinio Crasso (in latino: Marcus Licinius Crassus Dives, pronuncia classica o restituta : ['marks l'k.ni.s 'kras.ss 'dius]; Roma, 115 a.C./114 a.C. – Carre, 53 a.C.) è stato un politico e comandante militare della Repubblica romana, esponente della Gens Licinia e figlio del ricco e nobile Publio Licinio Crasso Dive, console nel 97 a.C. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

