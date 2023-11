La definizione e la soluzione di: Cosciente delle proprie azioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : RESPONSABILE

Significato/Curiosita : Cosciente delle proprie azioni

Controllo di spiriti, cerca questo fatto con il proprio libero arbitrio, ed è reputato cosciente delle proprie azioni e diretto responsabile. la natura di questi... Controllo di spiriti, cerca questo fatto con illibero arbitrio, ed è reputatoe diretto responsabile. la natura di questi... Per responsabile si intende, la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo, preposti dal titolare, per gestire un'attività pianificata o di routine nell'organizzazione: industriale, dei servizi, di ricerca, sociale, culturale o politico. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cosciente delle proprie azioni : cosciente; proprie; azioni; Che non è cosciente dei propri atti; Tipo di lettere proprie della comunicazione tra autorità dello Stato; Minacciò Pier Capponi di far suonare le proprie trombe; Si esercitano le proprie ; Sicuro delle proprie idee; Credenza e fiducia nelle proprie capacità e valore; Il tipo riservato ama stare tra le proprie quattro; azioni che vanno punite; azioni illegali; Tratta azioni e titoli; azioni da rugbisti; Può essere semplice o per azioni ; azioni congiunte coordinazioni ;

Cerca altre Definizioni