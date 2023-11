Copre la lampadina dell abat-jour

Suggerimenti del progetto di riferimento. l'o paralume è un oggetto troncoconico cheunaper deviare o per creare una luce soffusa...

L'abat-jour o paralume è un oggetto troncoconico che copre una lampadina per deviare o per creare una luce soffusa, per ridurre l'intensità della sorgente luminosa; per estensione il termine abat-jour viene utilizzato per indicare l'intera lampada con il paralume e la lampadina.