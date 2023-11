La definizione e la soluzione di: La città della Basilicata con i celebri sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MATERA

Significato/Curiosita : La citta della basilicata con i celebri sassi

Provincia della basilicata. è conosciuta nel mondo per gli storici rioni sassi, che ne fanno una delle città ancora abitate più antiche al mondo. i sassi sono... Provincia. è conosciuta nel mondo per gli storici rioni, che ne fanno una delleancora abitate più antiche al mondo.sono... Matera ( AFI : [ma'tra], ; Matàrë in dialetto materano, pron. [ma'ta:r]) è un comune italiano di 59 607 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia della Basilicata. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

