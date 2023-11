La definizione e la soluzione di: La città del New Jersey soprannominata Brick City. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEWARK

Significato/Curiosita : La citta del new jersey soprannominata brick city

Newark è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Essex, nello Stato del New Jersey. Soprannominata Brick City (Città del Mattone), si affaccia sulla baia di Newark a circa 8 km a ovest dall'isola di Manhattan e a circa 4 km a nord di Staten Island, entrambe parte della città di New York. È separata dalla baia di New York dalla penisola di Jersey City ed è inclusa nell'area urbana di New York.

Altre risposte alla domanda : La città del New Jersey soprannominata Brick City : città; jersey; soprannominata; brick; city; Una città sull Esino; L animata e divertente vita notturna dei giovani in città ; L animata e rumorosa vita notturna dei giovani in città ; città greca che fu a lungo rivale di Atene; La città di Ford e GM; La città nel Siracusano del vino Nero; Città del New jersey sede di molti casinò; New jersey ; La top model che è stata soprannominata la Venere Nera; Cosi viene soprannominata la squadra dell Atalanta; Donna dello spettacolo soprannominata Sellerona; Venne soprannominata la gran contessa; Così viene soprannominata l Atalanta; Città italiana soprannominata La Primogenita; Quartiere londinese situato a est della city ; È stata una city car Seat; Un altro nome di Ho Chi Minh city ; Salt Lake city : Utah = Salem : x; Lo stato USA con Traverse city e Mackinac Island; Mario che ha giocato per Inter e Manchester city ;

