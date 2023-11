La definizione e la soluzione di: Ciascuno può esprimere le proprie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEE

Significato/Curiosita : Ciascuno puo esprimere le proprie

Idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato sin dagli albori della filosofia, indicante in origine un'essenza primordiale e sostanziale, ma che oggi ha assunto nel linguaggio comune un significato più ristretto, riferibile in genere a una rappresentazione o un "disegno" della mente. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

