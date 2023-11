La definizione e la soluzione di: Che procura degnamente lode e approvazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERITORIO

Significato/Curiosita : Che procura degnamente lode e approvazione

Bene, in economia, indica un oggetto disponibile in quantità limitata, reperibile e utile, cioè idoneo a soddisfare un bisogno.

Altre risposte alla domanda : Che procura degnamente lode e approvazione : procura; degnamente; lode; approvazione; Qualità di ciò che procura danno; Lo procura un velo davanti agli occhi; procura interviste alla diva; procura per riscuotere; Per procura ; Che procura tensione nervosa; degnamente uguagliato; Locuzione ironica di lode : pizza e fichi; Un grido di lode ; Complimento lode ; lode apprezzamento; È motivo di lode ; Costituisce un motivo di lode ; Vistato d approvazione ; Segno d approvazione ; Vistata per approvazione ; Che mostra approvazione ; approvazione autorizzazione; Lo si chiede per approvazione ;

