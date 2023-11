Censire, misurare

(in 2 samuele 24,1 e cronache 21,1) e quello di suo figlio salomone pergli stranieri in israele (2 cronache 2:17) lo stesso argomento in dettaglio:...

Il Duga (in cirillico: ´, nome in codice NATO: Steel Work) è stato un radar sovietico di preallarme con capacità over-the-horizon, entrato in servizio presumibilmente nel 1976, anno in cui emittenti radio e radioamatori in tutto il mondo cominciarono a ricevere un caratteristico ticchettio da 10 Hz. Tale segnale radio a onde corte, soprannominato Russian Woodpecker (Picchio russo), venne rilevato fino al 1989, anno in cui il Duga venne disattivato.