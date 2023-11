La definizione e la soluzione di: Il cemento con struttura metallica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARMATO

Significato/Curiosita : Il cemento con struttura metallica

Industriali, chiamati cementi. in particolare nel 1796 parker fabbrica il primo cemento a presa rapida (cemento parker o cemento romano), cuocendo nei... Araldica Armato – termine descrittivo in araldica Persone Arturo Armato – politico italiano

– politico italiano Baldassare Armato – sindacalista e politico italiano

– sindacalista e politico italiano Flavio Armato , noto come Armazio – politico e generale bizantino

Industriali, chiamati cementi. in particolare nel 1796 parker fabbrica il primo cemento a presa rapida (cemento parker o cemento romano), cuocendo nei...

Altre risposte alla domanda : Il cemento con struttura metallica : cemento; struttura; metallica; Nel cemento e nella matta; Un impasto di cemento e marmo per mattonelle; Lavora con mattoni e cemento ; Un prodotto per l edilizia come il cemento ; Rilievi di cemento che delimitano la corsia preferenziale; In cemento e in carta; La struttura che comprende lo scheletro e i suoi muscoli; struttura multipiano per dormire: a castello; Una struttura politica tipica dell antica Grecia; struttura da marine; I composti chimici con una formula uguale ma una diversa struttura molecolare; Piccola imbarcazione a motore con struttura rigida; La parte metallica e tagliente del coltello; Le freccette dalla punta metallica di un comunissimo gioco; Ha la capocchia metallica ; Quello per le ostriche è in maglia metallica ; Punta metallica o spina molto dura e acuminata; Grande cassa metallica per il trasporto di merci;

