La definizione e la soluzione di: È celebre quella scolpita da Michelangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIETÀ

Significato/Curiosita : E celebre quella scolpita da michelangelo

Il mosè è una scultura marmorea di michelangelo buonarroti, databile al 1513-1515 circa, ritoccata nel 1542 e conservata nella basilica di san pietro... Il mosèuna scultura marmorea dibuonarroti, databile al 1513-1515 circa, ritoccata nel 1542conservata nella basilica di san pietro... La Pietà di Michelangelo è una scultura in marmo realizzata da Michelangelo Buonarroti e conservata nella basilica di San Pietro in Vaticano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

