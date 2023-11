La definizione e la soluzione di: Il carrello per la tenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRAILER

Significato/Curiosita : Il carrello per la tenda

Vanno dalla classica tenda canadese alla moderna tenda igloo, dalla tenda a casetta al carrello tenda. la tenda igloo si distingue per praticità e velocità... Vanno dalla classicacanadese alla modernaigloo, dallaa casetta aligloo si distinguepraticità e velocità... Il trailer (dall'inglese, lett. "rimorchio", poiché in origine era proiettato alla fine del film), in italiano promo, prossimamente o lancio, è un breve filmato promozionale di un film, videogioco o libro di prossima uscita. In passato chiamato provino o prossimamente, a causa della scritta prossimamente su questo schermo che appariva spesso alla fine, il suo scopo è quello di suscitare interesse e aspettativa verso il nuovo film da parte del pubblico potenziale, mostrandone alcune sequenze selezionate, spesso le più eccitanti, divertenti o interessanti. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

