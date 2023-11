"terre basse" (in contrapposizione all'altopiano iranico).è baghdad. l'è stato controllato dal partito socialista panarabo al-bath...

Baghdad (in arabo , Baghdad, in età abbaside Madinat al-Salam, lett. "Città della pace", in italiano antico Baldacco, Baldacca o Baudac), o Bagdad, è la capitale dell'Iraq e dell'omonima provincia. È la seconda città più grande dell'Asia sud-occidentale, dopo Teheran: il calcolo della popolazione per il 2014 è di 7 665 292 abitanti. Situata sul fiume Tigri a 33°20 nord e 44°26 est.