La definizione e la soluzione di: Avere paura dell altezza: soffrire di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VERTIGINI

Significato/Curiosita : Avere paura dell altezza: soffrire di

Chi manifesta la "paura di volare"); in alcuni casi il malato può soffrire, in aggiunta ai sintomi già descritti, anche di vomito e di diarrea. la sintomatologia... Chi manifesta la "volare"); in alcuni casi il malato può, in aggiunta ai sintomi già descritti, anchevomito ediarrea. la sintomatologia... La vertigine è una distorsione della percezione sensoriale dell'individuo. Tale distorsione influisce sul movimento della persona dandogli un'errata percezione dello stesso, caratterizzato da perdita di equilibrio; frequentemente essa è di tipo rotatorio. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Avere paura dell altezza: soffrire di __ : avere; paura; altezza; soffrire; Ciò che certi palestrati possono avere d acciaio; L Erich psicanalista tedesco di avere o essere; Può avere la coda davanti; Una qualità che devono avere gli utensili; È lieto di avere un padrone; avere un po di riposo; Lo si cambia per la paura ; Relativo al dio greco delle montagne forte paura ; Quando ha paura nasconde la testa nella sabbia; Hanno paura dei gatti; Lo mozza la paura ; Un sintomo di paura ; L altezza sulla carta d identità; Lo è l aria a grande altezza ; Batte in altezza tutti gli animali; Sua altezza Serenissima; L onda che si distingue dalle altre per altezza ; Non all altezza del compito; Penare soffrire ; Sopportare soffrire ; soffrire penare; soffrire o sopportare; Gode nel fare soffrire ; Non poter soffrire ;

Cerca altre Definizioni