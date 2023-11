La definizione e la soluzione di: L attrice protagonista del film Picnic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : KIM NOVAK

Significato/Curiosita : L attrice protagonista del film picnic

picnic è un film del 1955 diretto da joshua logan, tratto dalla piece omonima di william inge. si tratta della seconda regia cinematografica di logan,... è un1955 diretto da joshua logan, tratto dalla piece omonima di william inge. si tratta della seconda regia cinematografica di logan,... Kim Novak, all'anagrafe Marilyn Pauline Novak (Chicago, 13 febbraio 1933), è un'attrice statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L attrice protagonista del film Picnic : attrice; protagonista; film; picnic; Penelope attrice ; La Caprioglio attrice ; La Garson popolare attrice degli Anni 40 50; Maura attrice spagnola; Un attrice in vista; La Winger attrice ; Stupefacente protagonista del romanzo; William che fu protagonista del film Jane Eyre; Il Robert protagonista di tanti film di Scorsese; Daniel il protagonista di Casino Royale; Il Pitt protagonista del film Troy; La protagonista di Guerra e pace; Lo interpreta Keanu Reeves nel film Matrix; Noto film di Ridley Scott; Il famoso film di Kubrick con Jack Nicholson; Thurman nel film Le relazioni pericolose; Sister celebre film ; Io e film di Woody Allen; Il campo per un picnic ; Il posto ideale per un picnic ; Bottiglie per il picnic ; Si portano al picnic ; Un picnic con grigliata; Per i picnic si usano quelli di carta;

Cerca altre Definizioni