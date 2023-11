La definizione e la soluzione di: Un attività con le reti in mare aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOTOPESCA

Significato/Curiosita : Un attivita con le reti in mare aperto

Dell'acquacoltura è ridurre gli impianti a terra o sottocosta e sviluppare attività in mare aperto. tra le specie di acqua dolce la palma di specie più allevata è contesa... Dell'acquacoltura è ridurre gli impianti a terra o sottocosta e sviluppare. traspecie di acqua dolce la palma di specie più allevata è contesa... Il peschereccio (motopesca o paranza) è una tipologia di bastimento utilizzato, essenzialmente, per le attività di pesca commerciale, cioè per la cattura di pesci e altra fauna ittica per la vendita. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

