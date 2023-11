La definizione e la soluzione di: Attardarsi... in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RD

Significato/Curiosita : Attardarsi... in centro

Entrava in rotta di collisione con la vecchia italia, prudente e appartata, che la classe dirigente liberale aveva forgiato e che ora sembrava attardarsi colpevolmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Attardarsi... in centro : attardarsi; centro; attardarsi troppo fra le coltri; La casa al centro d un parco; L opposto del centro città; Un centro del Catanese; Un centro petrolifero in Sicilia; Il numero di centro dello spettacolo; Fa sempre centro con la punta;

Cerca altre Definizioni