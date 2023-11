Assomiglia a un piccolo coniglio

Generica denominazione di. oryctolaguseuropeo oselvatico (oryctolagus cuniculus) sylvilagus (coda di cotone, originari...

La Lepre Marzolina, nell'originale inglese March Hare (chiamata in inglese Haigha nel sequel e Fortunello nella traduzione italiana) è un personaggio fittizio creato da Lewis Carroll nel romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie che esordisce con l'inseparabile Cappellaio Matto, nella famosa scena del festino del tè (o del non compleanno). È conosciuta anche come Leprotto Bisestile, dal doppiaggio italiano del film di Walt Disney Alice nel Paese delle Meraviglie del 1951 e Leprotto Marzolino nell'edizione italiana del film di Tim Burton Alice in Wonderland. Il libro non specifica se la lepre sia maschio o femmina, tuttavia nei film prodotti dalla Disney il personaggio è maschio, di conseguenza il nome viene adattato al maschile.