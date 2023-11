La definizione e la soluzione di: L acqua... dei francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EAU

Significato/Curiosita : L acqua... dei francesi

Rivendicano il diritto all'acqua come uno dei fondamentali diritti umani, rivolgendosi contro le compagnie private, come le francesi vivendi, suez e saur... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L acqua... dei francesi : acqua; francesi; Parte dell alveo di un fiume fra l acqua e l argine; La effettua il pescatore che semina cibo nell acqua ; Detto dei moti dell acqua marina; Il giocare dei bambini nell acqua ; Compone l acqua ; Piccolo getto d acqua da fontana; Il pasticcio dei cuochi francesi ; È il Puccini dei francesi ; Lo sono gran parte dei vocaboli francesi ; Per noi è riso per i francesi ; Lo Stato per i francesi ; Il color nocciola per i francesi ;

Cerca altre Definizioni