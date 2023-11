La definizione e la soluzione di: Abolì il dazio sui cereali in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PEEL

Significato/Curiosita : Aboli il dazio sui cereali in inghilterra

21 novembre si abbassò il dazio di esportazione sull'olio di oliva. successivamente, il decreto del 26 marzo 1847 abolì il dazio d'importazione sulla corteccia... 21 novembre si abbassòdi esportazione sull'olio di oliva. successivamente,decreto del 26 marzo 1847d'importazione sulla corteccia... La commissione Peel (dal nome del suo presidente, lord William Peel) fu creata dal governo britannico durante il mandato britannico della Palestina. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

