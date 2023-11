La definizione e la soluzione di: Abbandonare la carriera teatrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : RITIRARSI DALLE SCENE

Significato/Curiosita : Abbandonare la carriera teatrale

Attrici teatrali del novecento, anche grazie al sodalizio artistico con i fratelli eduardo e peppino, è ricordata anche per la sua lunga carriera nel cinema... Attricidel novecento, anche grazie al sodalizio artistico con i fratelli eduardo e peppino, è ricordata anche persua lunganel cinema... Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì (Bagnara Calabra, 20 settembre 1947 – Cardano al Campo, 12 maggio 1995), è stata una cantautrice e musicista italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Abbandonare la carriera teatrale : abbandonare; carriera; teatrale; abbandonare un luogo per mettersi in sicurezza; abbandonare l arnia; abbandonare in asso; La si getta per abbandonare ; La tendenza ad abbandonare il rigore morale; Andarsene abbandonare ; Il grado più alto della carriera diplomatica; La carriera del giudice; Avanzamento di carriera ; La smania di fare carriera ; Il via alla carriera ; L inizio della carriera ; Un arte teatrale ; Il luogo della rappresentazione teatrale ; L Eugene che scrisse l opera teatrale La cantatrice calva; Umberto attore teatrale ; Il bis di un lavoro teatrale ; La Ricci che fu una nota attrice teatrale ;

Cerca altre Definizioni