Il vizio di chi adora far niente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vizio di chi adora far niente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIGRIZIA

Significato/Curiosita : Il vizio di chi adora far niente

Altri progetti wikiquote wikimedia commons wikiquote contiene citazioni sulla pigrizia wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla pigrizia...

